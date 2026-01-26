Baixen un 24% els delictes al Metro i autobusos de Barcelona el 2025, 4.924 menys

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
Els delictes al Metro i bus de Barcelona han baixat un 24% el 2025 respecte a l'any anterior, la qual cosa suposa 4.924 delictes menys en el transport públic barceloní, segons dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona a Europa Press.
Segons ha avançat aquest dilluns 'El Periódico de Catalunya', les xifres del consistori indiquen que el 2025 es van registrar 15.253 delictes, 10.498 al Metro; mentre que el 2024 els delictes es van situar en 20.177, dels quals 14.127 al subterrani de la capital catalana.
La primera tinent d'alcalde del consistori i presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, ha celebrat la reducció dels delictes i ha considerat que és "gràcies a la inversió en seguretat" que s'ha fet en els últims anys, millorant amb càmeres de seguretat a totes les estacions, per exemple.