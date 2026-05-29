Baixa el consum de tabac entre els adolescents de Barcelona i creix el vapeig, segons un estudi

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
El percentatge d'adolescents de 15 i 16 anys que han provat el tabac entre 2022 i 2026 ha baixat del 19% al 14% en el cas dels nois i del 30% al 19% en el de les noies, mentre que el vapeig ha pujat en tots dos casos com a hàbit, després de passar del 30,4% al 41,8%, segons les dades de 'Salut up;)' de la Diputació de Barcelona.
En un comunicat aquest divendres, la corporació explica que l'estudi s'ha elaborat a partir de més de 42.000 respostes de l'alumnat de 4 d'ESO del curs 2014-2015 i que el resultat també avisa de l'aparició de nous productes com el SNUS, una variant del tabac finament picada per a consum oral.
L'informe mostra que la diferència de consum de tabac tradicional respecte a fa una dècada ha caigut significativament, ja que en el període 2014-2017 el 43,1% dels nois i el 49,2% de les noies l'havien provat.
Els resultats indiquen que també ha disminuït el nombre de fumadors habituals, si bé fa 10 anys ho feien el 22,2% dels alumnes, actualment ho fan el 5,7%.
Quant al vapeig, malgrat l'augment del consum habitual, ha baixat la xifra dels que l'han provat per primera vegada, després de passar en el cas dels nois del 36,2% al 33,5% i del 48,8% al 39,8% en el de les noies.