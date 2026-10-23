Badalona, l'Hospitalet i Cerdanyola acullen la nova Escola d'Oficis de la Diputació de Barcelona

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Badalona, l'Hospitalet de Llobregat i Cerdanyola del Vallès acullen la nova edició de l'Escola d'Oficis als Mercats Municipals que impulsa la Diputació de Barcelona, i que aquest any ha incorporat un mòdul d'elaboració de plats preparats.
En un comunicat aquest divendres, la corporació ha explicat que el curs "dona resposta a la demanda creixent de consumir plats saludables i elaborats amb productes frescos".
Alhora, el programa manté els mòduls de manipulació de peix, carnisseria i aus, i hores de pràctiques formatives no laborals en parades i mercats d'alimentació amb l'objectiu de "professionalitzar el sector i facilitar el relleu generacional".
Ha afegit que la iniciativa s'adreça preferentment a persones desocupades, en concret 25 alumnes seleccionats a l'estiu pels serveis d'ocupació dels municipis, perquè facin una formació de 170 hores als mercats.
Ha destacat que a la demarcació de Barcelona hi ha 91 mercats repartits en 58 municipis, sense incloure Barcelona ciutat, que sumen 3.203 parades, segons el cens de la institució del 2024, el qual indica que un 65% de les parades funcionen i donen feina a 3.204 persones.