Badalona (Barcelona) tanca passos subterranis i parcs i demana evitar desplaçaments

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha informat aquest dilluns del tancament de passos subterranis, instal·lacions municipals i els parcs de Can Solei i de Ca l'Arnús davant l'episodi de pluja, i ha demanat "extremar precaucions i evitar desplaçaments innecessaris".

Així ho ha comunicat a través d'una publicació a X, recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que els serveis d'emergència estan actuant als punts de la ciutat on s'està acumulant aigua i a zones on s'estan produint inundacions.

"Tot i que ara mateix sembla que ja ha plogut, abans de desplaçar-nos intentem tenir la seguretat que per on circularem la situació està amb normalitat", ha alertat.