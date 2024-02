Badalona (Barcelona) suspèn durant un any les noves llicències de pisos turístics

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Badalona (Barcelona) suspendrà durant un any l'atorgament de llicències de pisos turístics després de l'aprovació del nou decret de la Generalitat per estudiar i analitzar la regulació municipal i garantir l'activitat turística i la convivència veïnal, informa aquest dilluns en un comunicat.

En concret, el decret estableix Badalona com un dels municipis on l'habitatge d'ús turístic estaria subjecte al règim de llicència urbanística prèvia i en vista de la "implantació d'una nova taxa es considera oportú fer aquesta suspensió" amb la finalitat d'estudiar i analitzar una nova normativa local.

Actualment, a Badalona hi ha 200 pisos amb llicència d'habitatge turístic perquè la normativa municipal del 2015 "ja és bastant restrictiva", i l'Ajuntament afegeix que la suspensió temporal també té com a objectiu evitar la sol·licitud de pisos turístics davant la suspensió de municipis de l'entorn, com Santa Coloma de Gramenet i Barcelona.