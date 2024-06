Badalona (Barcelona) prohibeix el bany a les seves platges per presència d'aigües residuals

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Badalona (Barcelona) ha prohibit des d'aquest dijous el bany a les platges de la ciutat --en les quals s'han hissat les banderes vermelles-- per presència d'aigües residuals i pluvials.

Fonts municipals consultades per Europa Press han explicat que quan hi ha episodis de pluja --com és el cas d'aquest dijous-- i els sobreeixidors dels dipòsits pluvials arriben al seu límit, s'aboquen les aigües que contenen al mar.

Han detallat que les condicions de l'aigua es tornen a avaluar després d'entre 24 i 48 hores, per la qual cosa el consistori preveu tornar a desplegar les banderes blaves aquest dissabte.