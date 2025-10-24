Badalona (Barcelona) ja requisa els patinets que circulen sense assegurança o amb el motor manipulat

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Badalona (Barcelona) ja va començar a requisar dilluns els patinets que circulen sense assegurança o amb el motor manipulat després que l'alcalde, Xavier García Albiol, anunciés l'entrada en vigor de la modificació de l'ordenança que regula l'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP).
En un comunicat, el consistori explica que la norma també preveu sancions amb multes de fins a 600 euros i que s'estableix un termini d'un mes, fins al 20 de novembre, en el qual la Guàrdia Urbana comunicarà la infracció, però no la sancionarà.
Albiol ha remarcat que l'objectiu de la mesura "no és anar en contra de la utilització dels patinets, si no a favor de la seguretat i un ús responsable que no posi en perill els vianants i la resta de vehicles".