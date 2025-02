Badalona (Barcelona) i el Govern acorden "desbloquejar" les obres del pont del Petroli aquest estiu

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Badalona (Barcelona) i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic han arribat a un acord per "desbloquejar" les obres per reformar el pont del Petroli de cara a aquest estiu.

L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, s'ha reunit aquest dilluns amb la directora general de la Costa i el Mar, Ana María Oñoro, a qui ha demanat que s'"acceleri la documentació necessària" per licitar la reparació de l'estructura, malmesa el 2020 pel temporal Gloria, informa el consistori en un comunicat.

"Ens trobem en la fase final per poder reparar el pont del Petroli, un símbol de Badalona que necessitem recuperar perquè forma part de la nostra identitat", ha afirmat Albiol, que ha assegurat que en la reunió s'ha aconseguit superar les dificultats tècniques, textualment, que havien ralentit el projecte.