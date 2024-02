Badalona (Barcelona) encarrega la revisió "immediata i urgent" de 22 finques a la zona de l'enfonsament

Les inspeccions començaran dimecres i l'Ajuntament preveu que durin "dies"

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Badalona (Barcelona) ha encarregat a una empresa la revisió "immediata i urgent" de 22 finques amb 400 famílies del carrer Canigó, on el 6 de febrer es va esfondrar un edifici i van morir tres persones.

Les inspeccions començaran dimecres i, donada la quantitat d'habitatges implicats, la previsió és que la inspecció duri "dies", ha anunciat en declaracions als periodistes l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, després que aquest dimarts a la tarda s'hagi desallotjat un edifici adjacent al que va caure i on han aparegut esquerdes.

El consistori ha pres la decisió després d'una inspecció aquest dimarts a la finca del número 11 del carrer Canigó, que s'ha fet arran de l'avís d'un veí que el dilluns va detectar esquerdes al sostre: els bombers i tècnics municipals que han revisat l'edifici han conclòs que les esquerdes tenen "coherència" amb les que hi havia a la finca que es va enfonsar, davant del que el consistori ha optat per desallotjar tot el bloc.

Albiol ha assenyalat que les inspeccions necessàries per garantir que no hi ha risc a les finques són "obligació" dels propietaris, per la qual cosa en una reunió el dimarts l'Ajuntament va oferir a les 400 famílies de les finques de la zona fer-se càrrec de la part proporcional del pagament d'aquelles persones que no poguessin fer-hi front.

No obstant això, arran d'aquesta inspecció i després que aquest mateix dimarts un veí del número 15 hagi avisat que han aparegut esquerdes a la seva finca, l'Ajuntament ha conclòs que no pot "esperar que es coordinin i es posin d'acord les 22 finques afectades, els 400 veïns" per contractar una revisió a tots els edificis.

En el seu lloc, Albiol ha decidit "que l'Ajuntament es faci càrrec inicialment de la contractació d'aquesta inspecció a una empresa especialitzada, que aquesta contractació es faci de manera immediata" perquè pugui començar el dimecres.

"Un cop tinguem la inspecció, parlarem amb les comunitats i es pagarà el que s'hagi de pagar", ha aclarit, i ha incidit que no es podia esperar el termini d'una setmana que havia pactat amb els veïns perquè fessin la contractació.

3 PERSONES REALLOTJADES

D'aquest edifici s'ha desallotjat a 18 famílies i l'Ajuntament ha ofert a través dels seus Serveis Socials sufragar-los allotjament en una pensió o hotel: la majoria han optat per allotjar-se amb familiars o amics, i el consistori s'encarregarà de l'hostalatge de tres persones, entre elles una persona major malalta.

Albiol ha explicat que ha trucat a la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, per fer una valoració conjunta de la situació: "He trobat una resposta positiva, estudiarà les fórmules per col·laborar davant una situació excepcional com la que estem vivint".