Badalona (Barcelona) demanarà la zona d'emergència per arreglar els danys del temporal al passeig

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), ha afirmat que l'Ajuntament ha acordat amb la Generalitat i l'Estat sol·licitar la declaració de zona d'emergència per dur a terme obres pels danys al passeig marítim del municipi després del temporal.
En un missatge a X aquest dilluns, recollit per Europa Press, ha explicat que la sol·licitaran "per emprendre de manera immediata les obres de reconstrucció del passeig, pel perill que representa per als veïns i la instal·lació ferroviària".
En unes declaracions el 20 de gener va assegurar que es tracta de la "destrossa més greu que ha passat al passeig marítim de la ciutat de Badalona en tota la història" i que es tracta del passeig marítim al nord de la ciutat que connecta amb el municipi de Montgat (Barcelona).