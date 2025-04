Badalona (Barcelona) afronta la temporada de bany amb "preocupació" per la manca de sorra a les platges

El Govern central assegura que es faran les "accions necessàries" a tota la costa catalana

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Badalona (Barcelona) afronta l'inici de la temporada de bany amb "preocupació" per la manca de sorra a les seves platges, i ha lamentat la falta de resposta del Ministeri per a la Transició Ecològica (Miteco).

En unes declaracions a Europa Press, la quarta tinent d'alcalde de Badalona i responsable de Medi Ambient, Sonia Egea, ha recordat que l'any passat van rebre ajuda del Govern central i que aquest any l'han tornat a reclamar, però encara no han obtingut resposta.

"L'alcalde va acudir a una reunió al Ministeri, però just comencem la temporada de platges i no ens n'han dit res", ha assenyalat Egea, que també ha avançat que pròximament el consistori activarà els treballs per mirar d'abordar la manca de sorra.

En aquest sentit, ha explicat que dedicaran "mitjans propis de l'Ajuntament per pal·liar l'important graó" que s'ha format en algunes zones, fent servir màquines per perfilar i redistribuir la sorra, ja que aquesta mena d'aportacions corresponen al Ministeri.

Les platges badalonines més afectades per la regressió de la riba són la del Cristall i la de Barca Maria, ha afirmat Egea, si bé les més pròximes al centre --la dels Pescadors, la de l'Estació i la del Coco-- han perdut sorra, encara mantenen una amplitud suficient.

573.662 METRES CÚBICS

Segons les dades de l'AMB, que va presentar al febrer a la jornada 'Monitoratge del litoral de l'Àrea Metropolitana de Barcelona', entre 2020 i 2024 Badalona va perdre 573.662 metres cúbics de sorra entre totes les seves platges, i en les últimes dues dècades, el nivell del mar ha pujat catorze centímetres i, en els temporals, l'onatge ha pujat 26 centímetres.

Preguntada pels últims episodis de pluja, Egea ha assegurat que les platges de la ciutat no han estat "tan castigades com amb la borrasca Nelson" d'abril de l'any passat, si bé ha avisat que amb el pas dels anys, la situació de les costes empitjorarà.

"Cada any anem a pitjor. La situació a Montgat (Barcelona), per exemple, és preocupant. Al final haurem de plantejar-nos si hem de prescindir d'alguna de les guinguetes en el futur", ha augurat, encara que d'antuvi ha dit que aquest any obriran els vuit del municipi sense problemes i no creu que es vegi afectada l'activitat econòmica.

CRÍTIQUES AL MINISTERI

De cara al futur, Egea ha plantejat replicar projectes com els que s'han fet a França, amb geotubs submergits que permetin pal·liar l'efecte de l'onatge, així com la instal·lació de dics o espigons.

Així mateix, ha lamentat que des de l'Ajuntament no tenen constància que el Govern central estigui "treballant en aquest sentit, tampoc de manera global" amb la resta de municipis.

MITECO

En unes declaracions a Europa Press, fonts del Miteco asseguren que estan fent els "tràmits i contractacions corresponents per dur a terme les accions necessàries" tant a Badalona com a la resta de la costa catalana.

Així mateix, han recordat que l'any passat ja van atendre les necessitats de la ciutat després del pas del temporal Nelson, que va provocar greus danys a les seves platges i va descobrir diverses edificacions del segle XX, que es van haver de retirar.