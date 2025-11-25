Avança la instal·lació de la creu de la torre de Jesucrist amb els dos primers braços horitzontals

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La instal·lació de les peces que formen part de la creu de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família continua avançant "segons el calendari previst", després d'haver col·locat aquest dimarts el primer braç horitzontal i de tenir previst fer-ho amb el segon pròximament, informa la Sagrada Família en un comunicat.
Després de col·locar el braç inferior el passat 30 d'octubre i, posteriorment, el nucli central que unirà tots els braços, aquest dimarts s'ha instal·lat el primer braç horitzontal, l'orientat a la façana del Naixement, i més tard el segon, orientat a la façana de la Passió.
Els braços segueixen la geometria de doble gir característic del conjunt i presenten una forma octogonal a l'extrem interior, que connecta amb el nucli, i una forma quadrada a l'extrem exterior.
Durant les pròximes setmanes, es preveu l'arribada dels tres braços restants i, un cop situats en una plataforma a 54 metres, es duran a terme algunes tasques prèvies, com la instal·lació dels vidres, abans de completar el muntatge final.
Coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la culminació de la torre de Jesucrist serà "una fita històrica a la Sagrada Família i un homenatge al seu arquitecte".