El Rei destaca la "solidesa" dels Premis Planeta i el seu arrelament entre escriptors i lectors

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha destacat aquest dijous la "solidesa" dels Premis Planeta i el seu arrelament entre escriptors i lectors en el sopar literari del 75 aniversari del Premi Planeta de Novel·la, que se celebra al Pavelló 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
En una intervenció a l'inici de l'acte, el Rei ha recordat que l'ex-president del Grupo Planeta i d'Atresmedia, José Manuel Lara, va crear el premi el 1952 per fomentar la lectura a Espanya i oferir als escriptors "millors condicions per desenvolupar la seva vocació".
També ha destacat el "rècord" de participació d'aquesta 75 edició, en la qual s'han presentat 1.424 obres originals de tot el món: "La Reina i jo volem felicitar al Grupo Planeta per aquests 75 anys de compromís amb els escriptors i lectors".
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