Augmenten fins a 70 les tendes de l'acampada per a l'habitatge a Barcelona

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 70 tendes de campanya ja s'han instal·lat fins aquest dijous al matí a la plaça Catalunya de Barcelona, en les quals acampen un centenar de persones que protesten de manera indefinida per reivindicar l'accés a un habitatge digne i denunciar la crisi habitacional.
A l'espai central de la plaça hi continuen desplegades diferents pancartes amb consignes a favor de l'habitatge públic i en contra de l'especulació immobiliària.
Aquesta acció s'afegeix a les mobilitzacions registrades els últims dies a Barcelona i es preveu que augmenti el nombre d'acampats després que el Sindicat de Llogateres hagi cridat la ciutadania a afegir-se a l'acampada després de la cassolada prevista aquest dijous a les 20 hores.
Així mateix, coincideix amb l'aprovació per part del Govern central de dos reials decrets llei de mesures en matèria d'habitatge que se sotmetran a votació al Congrés aquest divendres per ser convalidada.
Les iniciatives governamentals inclouen la suspensió dels desnonaments fins al 2030, el fre al lloguer de temporada i la renovació automàtica dels contractes d'arrendament, unes mesures que els col·lectius socials consideren insuficients.