Augmenta un 45% l'atenció a joves en els serveis d'informació municipal a Barcelona

BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

El servei d'informació de l'Ajuntament de Barcelona 'Joves de Barcelona' ha registrat des del març passat 79.874 atencions i assessoraments a joves, un augment del 45% respecte del mateix període de l'any passat.

Al març va començar una campanya per informar i acompanyar les persones joves en els processos de transició que es vinculen amb el seu projecte vital, a més de "facilitar el coneixement i l'accés als recursos del seu entorn", ha informat aquest dissabte en un comunicat.

La nova imatge d'aquest servei sorgeix arran d'una iniciativa del Fòrum Jove BCN, per "interpel·lar directament els joves" i oferir una explicació directa i clara del servei: 'Recursos gratuïts per a gent de 12 a 35 anys'.

Els joves han utilitzat aquesta eina per a consultes informatives, que han incrementat un 37% respecte de l'any passat i que principalment estan relacionades amb el món acadèmic i de formació (32%), salut i esports (15%), cohesió social (10%) i oci (7%).

'Joves de Barcelona' està present a tots els districtes de la ciutat amb 18 punts d'atenció --incloent el Centre d'Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ), i el Centre d'Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ)-- i a 85 instituts de secundària.

CANALS TELEMÀTICS

Aquest servei disposa de la seva pàgina web 'joves.barcelona' i el seu compte @joves_barcelona a TikTok, Instagram i Twitter, en els quals s'"ha adaptat el to, el llenguatge i el contingut" per arribar més fàcilment als adolescents.

L'increment més destacat han estat les consultes a través de WhatsApp i les diferents xarxes socials, de les quals s'ha incrementat l'ús en un 198%.

S'han registrat el 89% de les atencions telemàtiques, la qual cosa demostra "l'efectivitat de la nova imatge i l'estratègia comunicativa del servei".

ESTIU ADOLES100

L'Ajuntament de Barcelona va celebrar entre el 26 de juny i el 14 de juliol la campanya 'Estiu Adoles100!', una programació d'activitats específica per als joves d'entre 12 i 18 anys a tots els districtes de la ciutat.

Aquesta campanya era una proposta "adaptada als interessos dels adolescents, equitativa i inclusiva" amb un total de 166 activitats i tallers gratuïts.

COLLBONI

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat que "més de 1.500 joves" han participat en les activitats de la campanya 'Estiu Adoles100!' i que les atencions en el servei municipal han crescut.

"Continuarem treballant per atendre les necessitats dels nois i noies. Anem per bon camí!", ha afegit en un tuit, recollit per Europa Press.