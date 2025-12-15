Un assaig de Xavi Casinos planteja un altre govern metropolità de Barcelona davant l'economia global

Seria una regió policèntrica amb competències acordades i liderada però "no governada" per la capital
BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -
El periodista Xavi Casinos acaba de publicar 'Barcelona metropolitana. Del Consell de Cent a la ciutat global', que analitza l'evolució històrica de la capital i la seva àrea, per plantejar un nou model de governança "policèntrica" i col·laborativa, davant l'objectiu de convertir-se en una regió metropolitana dins l'economia global.
Per fer-ho veu necessari "un salt d'escala" amb un model de ciutat global pensat per poder competir al món, i implica que els alcaldes superin els recels "lògics" per cedir part de la seva autonomia.
Igualment, l'autor defensa el reconeixement metropolità a la resta de Catalunya, "a les àrees de Tarragona-Reus, Girona i Lleida".
El llibre, editat per l'Ajuntament, inclou un text de l'alcalde Jaume Collboni en què defensa abordar "la Barcelona global dels 5 milions", entendre la vocació metropolitana i debatre la governança d'una àrea amb potencial econòmic, amb problemes i reptes compartits, amb solucions que ja no són locals sinó globals.
"FEDERACIÓ D'AJUNTAMENTS"
Casinos defensa una federació d'ajuntaments en una regió de fins i tot més de 5 milions, "per competir en els mercats internacionals mundialitzats".
En aquest sentit, planteja "algun tipus d'institucionalització que governi aquesta regió" en les competències que s'acordi delegar-li: cita com a exemples habitatge, mobilitat, seguretat, estratègies econòmiques.
AUTONOMIA I COOPERACIÓ
Proposa una regió multicèntrica on els municipis mantinguin l'autonomia i capacitat de governar el dia a dia, amb subsidiarietat: "No es pot tornar a caure en errors anacrònics com van ser les annexions de finals del segle XIX i principis del XX".
Sí hi hauria "cooperació intermunicipal basada en els actius de cadascú", i la regió no l'hauria de presidir necessàriament l'alcalde de la capital, sinó qui elegeixi democràticament una assemblea o consell amb representants de cada municipi.
Xavi Casinos (1963) va dirigir en els anys 90 la secció Gran Barcelona d''El Periódico de Catalunya'; és columnista de 'La Vanguardia', en què firma des del 2014 la secció dominical 'Barcelona secreta'; i ha publicat 17 llibres, alguns sobre Barcelona, inclosa la novel·la 'Tren de Venganza' (Roca Editorial 2010), ambientada en el ferrocarril Barcelona-Mataró al segle XIX.