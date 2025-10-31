Arrenca el cicle de passejos per a gent gran que organitza la Diputació de Barcelona

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El cicle de passejos per a gent gran organitzat per la Diputació de Barcelona ha arrencat aquest dimecres la nova edició amb una excursió per la Roca del Vallès, que ha reunit participants de Sitges, Vilobí del Penedès i Castellbisbal.
La iniciativa, nascuda el 2017 i disponible per a tots els ajuntaments de la demarcació, va col·laborar amb 87 municipis l'any passat, en què van participar més de 4.000 persones, indica la Diputació en un comunicat.
L'objectiu del cicle és promoure i dinamitzar l'activitat física i l'exercici entre les persones grans com a eina per millorar la seva salut i afavorir les relacions interpersonals, a més de donar a conèixer el territori de la província.