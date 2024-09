Arrenca la biennal nòmada europea Manifesta 15 Barcelona Metropolitana

Collboni insta a aprofitar el "potencial transformador" de l'art i la cultura



BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

La biennal nòmada europea Manifesta 15 arrenca aquest diumenge la seva edició a la regió metropolità de Barcelona, un festival que es desenvoluparà durant 12 setmanes en 12 ciutats de l'entorn de la capital catalana vinculant art, cultura i societat amb els reptes a futur de ciutats europees.

El festival ofereix una programació multidisciplinària amb actes dins i als voltants de diversos espais emblemàtics metropolitans, i presenta obres de 85 participants individuals i col·lectius, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

L'acte inaugural de la biennal es va fer a última hora d'aquest dissabte, en un acte a les emblemàtiques Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), amb la participació de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la consellera de Cultura del Govern, Sònia Hernández, entre altres.

COLLBONI: "RESIGNIFICAR ESPAIS"

Durant la seva intervenció, Collboni va valorar que el Manifesta 15 suposa l'obertura al públic per primera vegada d'un espai com les Tres Xemeneies, i va dir que el festival suposa una "excusa meravellosa" per recuperar aquest lloc en l'imaginari de la ciutadania com un vestigi del passat industrial de Catalunya.

"Volem tornar a aprofitar el potencial transformador de l'art i la cultura per resignificar espais", va afegir Collboni, que va celebrar també que Barcelona comparteixi el rol d'amfitriona del festival amb la resta de ciutats metropolitanes.

La biennal nòmada europea és un "ambiciós experiment" sobre com les intervencions artístiques poden impulsar la transformació ecosocial, apunta el consistori.

La present edició explora reptes urbans, ambientals i polítics als quals s'enfronta la regió metropolitana, així com altres problemàtiques que afecten altres metròpolis de tota Europa.