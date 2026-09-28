Arrenca a Barcelona un fòrum internacional que abordarà els reptes i oportunitats de la vida nocturna

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
Barcelona acull aquest dimarts el Barcelona Nit Fòrum Internacional, una cimera internacional que abordarà els reptes i oportunitats de la vida nocturna a les ciutats del segle XXI, impulsat per l'oficina de la nit de l'Ajuntament barceloní, i que comptarà amb la presència de representants públics de Nova York, Amsterdam, París i Nova Gal·les del Sud, entre altres ciutats.
En un comunicat aquest dilluns, el consistori explica que es reflexionarà sobre la gestió integral de la vida nocturna amb experts, professionals i agents de la societat civil, a més dels representants institucionals.
La comissionada de la Nit de Barcelona, Carmen Zapata, ha afirmat que la nit "és avui un àmbit estratègic per a les ciutats" i que per això és fonamental compartir experiències per aprendre de les ciutats que estan impulsant noves formes de governança nocturna.