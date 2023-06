Aragonès sobre l'elecció de Collboni: "Es projecta un acord a nivell d'Estat" PSOE-PP

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertit aquest dissabte que darrere de la investidura del nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, amb els vots de PSC, BComú i PP, "es projecta un acord a nivell d'Estat entre els dos grans partits", en referència a PSOE i PP.

Ho ha dit en una intervenció al costat de Collboni en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, on ha rebut com és tradició el nou alcalde, que ha acudit acompanyat de la resta de la corporació municipal a excepció de Vox, que no ha estat convidat.

Aragonès ha recordat a Collboni que ha estat votat per forces que "tenen models de ciutat i de país oposats", encara que li ha donat l'enhorabona i li ha instat a treballar junts i sobre la base de la lleialtat institucional.