Aprovat el projecte executiu per renovar l'interior d'illa de Clotilde Cerdà de Barcelona

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha informat que la Comissió de Govern ha aprovat el projecte executiu de renovació de l'interior d'illa de Clotilde Cerdà, al barri del Fort Pienc, al districte de l'Eixample de Barcelona.
Segons explica en un comunicat aquest dissabte, l'Ajuntament situarà allà una àrea de joc infantil "totalment accessible" que substituirà l'actual, i es renovarà tot l'espai que havia quedat desactualitzat amb els canvis en l'entorn els últims anys.
Està previst que les obres comencin a fnals d'any i finalitzin a l'estiu del 2027; l'actuació s'emmarca al Programa d'Espais de Proximitat i Interiors (PEPI) i té un cost aproximat d'1 milió d'euros.
El projecte permetrà incorporar a la zona de jocs infantils noves activitats lúdiques i incrementar la vegetació; també es millorarà l'accessibilitat a l'espai central; i s'actualitzaran instal·lacions i mobiliari urbà, en una actuació que permetrà millorar la qualitat d'1.930 metres quadrats d'espai públic.
Aquest interior d'illa s'ha anat ampliant des de la seva creació, amb una nova entrada pel carrer Sardenya i amb la construcció de l'Institut Angeleta Ferrer.
El regidor de l'Eixample, Jordi Valls, subratlla la importància dels interiors d'illa "com a espais clau per millorar la qualitat de vida al districte, perquè aporten zones verdes, fomenten la convivència i creen espais de relació social dins d'un teixit urbà molt dens".