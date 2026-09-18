Aprovada la remodelació del carrer Torrent de les Roses de Barcelona per 3 milions

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte de remodelació del carrer Torrent de les Roses, entre els carrers Ardena i Joan d'Alòs, al barri de Pedralbes que comptarà amb un pressupost total d'uns 3 milions d'euros.
La reforma consistirà en la implantació d'una secció en plataforma única i semiplataforma als trams on es troba el cordó de serveis, la renovació de les xarxes de servei afectades i l'execució d'un nou col·lector de sanejament, indica el consistori en un comunicat aquest divendres.
Es durà a terme en dues fases: en la primera, s'actuarà al tram comprès entre la plaça Coll de Finestrells i el carrer Ardena, que començarà el primer trimestre del 2027, i en la segona, se seguirà amb la reforma fins al carrer Joan d'Alòs.