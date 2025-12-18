Apartur porta als tribunals la decisió de Barcelona de fomentar la prohibició dels pisos turístics

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Jordi Valls: "Apartur està parlant tot el dia d'il·legalitats però no parla del focus del problema"
BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -
L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha anunciat aquest dijous que presentarà un recurs contenciós-administratiu contra la iniciativa de l'Ajuntament de fomentar la prohibició de pisos turístics entre les comunitats de veïns.
Apartur considera que aquesta estratègia, duta a terme en col·laboració amb la Cambra de la Propietat Urbana i el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, "excedeix el marc de competències municipals", indica en un comunicat.
Així mateix, assenyala que "vulnera principis de seguretat jurídica i afecta activitats econòmiques legalment autoritzades", com és el cas dels apartaments turístics, per la qual cosa reclama al jutjat que declari la nul·litat de l'acord i del conveni.
AJUNTAMENT
En unes declaracions als mitjans aquest dijous, el tinent d'alcalde d'Habitatge de Barcelona, Jordi Valls, ha lamentat l'actitud d'Apartur que, a parer seu, "està parlant tot el dia d'il·legalitats però no parla del focus del problema".
En concret, Valls ha recordat que alguns pisos turístics "generen problemes de convivència" i que l'única cosa que intenta el consistori és reforçar el sistema democràtic de les comunitats de veïns sobre si volen activitats turístiques.
Així mateix, ha demanat a l'associació "posicionar-se en aquest tipus de coses" i no presentar demandes i denúncies constantment, en les seves paraules, atès que tot i que hi ha gent que pot entendre els pisos turístics, n'hi ha que no estan disposats a conviure-hi.