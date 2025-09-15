Apartur impulsa un web per lluitar contra el lloguer il·legal d'habitacions

BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha creat el web Apartur Denúncia, "una eina de denúncia ciutadana" amb la qual vol lluitar contra els allotjaments turístics il·legals i el lloguer d'habitacions de manera fraudulenta.
Segons ha informat Apartur aquest dilluns en un comunicat, l'objectiu d'aquest projecte és "detectar i erradicar tots els allotjaments que no compleixin amb la legalitat, bé sigui el lloguer d'habitacions o el pis sencer, durant un període inferior a 31 dies i sense llicència" a través de la implicació dels ciutadans.
Apartur ha explicat que si un ciutadà té la sospita d'un allotjament turístic fraudulent, de manera confidencial, pot emplenar un formulari anònim a través del web apartur.com/aparturdenuncia facilitant l'adreça postal de l'immoble, i que a partir d'aquí Apartur tramita la denúncia davant l'Ajuntament de Barcelona o l'organisme competent.
El president d'Apartur, Enrique Alcántara, ha assegurat que gràcies a la col·laboració del sector amb l'administració "en l'última dècada s'ha aconseguit erradicar pràcticament l'oferta de pisos turístics il·legals a Barcelona".
No obstant això, ha dit que el web "neix per posar-hi fi de manera definitiva i per combatre un altre fenomen preocupant al qual s'enfronta l'ajuntament: la ràpida proliferació del lloguer d'habitacions durant períodes inferiors a 31 dies de manera fraudulenta".