Apartur exigeix retirar la campanya de la fi de les llicències de pisos turístics a Barcelona el 2028

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha demanat a l'Ajuntament la retirada "immediata" de la campanya de la ciutat sobre la fi de les llicències de pisos turístics el 2028, informa aquest dilluns en un comunicat.
L'entitat considera que el consistori està fent un ús partidista de la publicitat institucional i que no hi ha cap decisió "vàlida" adoptada per l'Ajuntament de la qual es derivi aquesta eliminació de les llicències.
L'alcalde, Jaume Collboni, va anunciar la mesura a mitjans del 2024 amb l'objectiu d'eliminar tots els pisos turístics de la ciutat el novembre del 2028 i destinar-los a ús residencial, la qual cosa afectaria 10.000 habitatges, segons dades de l'Ajuntament.
Apartur afirma que la campanya va en contra dels habitatges d'ús turístic legals.
També ha destacat que el web creat per l'Ajuntament que permet denunciar pisos turístics il·legals a Barcelona "no té informació actualitzada i completa".