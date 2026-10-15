Apartur afirma que la pujada de l'IBI als pisos turístics de Barcelona és "desproporcionada"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La directora general d'Apartur, Marian Muro, ha afirmat que la pujada de l'IBI en un 150% als titulars de 4 o més llicències de pisos turístics a Barcelona és una mesura "desproporcionada que genera inseguretat jurídica i torna a assenyalar un sector que no és responsable del problema d'accés a l'habitatge, ja que des del 2014 no s'atorguen noves llicències".
Així ho ha dit en un comunicat després que el ple de l'Ajuntament de Barcelona hagi aprovat inicialment aquest dijous aplicar aquesta nova taxa, i en el qual ha avançat que si finalment s'aprova, emprendran les "accions legals oportunes".
"Resulta preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es plantegi penalitzar una activitat plenament legal i emparada per llicències amb caràcter indefinit atorgades pel propi Ajuntament", ha afegit.