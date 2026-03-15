Antònia Carré-Pons amb 'La gran família' guanya el Premi Òmnium a la millor novel·la en català de 2025

BARCELONA 15 març (EUROPA PRESS) -
'La gran família' (Club Editor), de l'escriptora i editora Antònia Carré-Pons, ha guanyat el Premi Òmnium a la millor novel·la publicada en 2025, dotat amb 25.000 euros i otorgat en la Nit de les Lletres Catalanes que se celebra a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
La novel·la aborda les diferències entre dues germanes en diferents trams de la vida d'aquestes: en la infància, la maduresa quan les seves vides prenen un camí diferent i el retrobament amb la malaltia d'una d'elles.
Carré-Pons ha agraït a aquells que li han llegit i la llegiran, ha assegurat que la felicitat que li atorga el premi li permet oblidar que es viu en "un món imperfecte", i ha animat al jurat del proper any al fet que no hi hagi només dues obres escrites per dones entre les deu finalistes.
El segon dels premis a obra publicada ha estat el nou Premi Vinyeta Ficomic, dotat amb 2.000 euros, que ha estat para Berta Cusó per 'La conca dels àngels' (Pagès Editors), pel seu enfocament de la guerra des d'un punt de vista femení a través de sis històries.
Cusó ha subratllat la importància que el còmic entri en la celebració de les lletres catalanes, i ha dedicat el premi "a totes les dones que pateixen la guerra i les seves conseqüències".
El tercer premi a obra publicada de la nit ha estat l'11 Premi PEN Català Montserrat Franquesa de traducció, dotat amb 4.000 euros, que ha recaigut en Ramon Monton, per la seva traducció de 'Josep i els seus germans' (Comanegra) de Thomas Mann.
Monton ha agraït l'editorial la missió de traduir aquesta obra tan immensa, i ha subratllat que queda molt treball per fer en la defensa de la literatura, la cultura i la nació catalana: "En la nostra nació tenim un altre tipus de guerra. És un intent de genocidi que fa temps que dura".
Els podcast 'La contracoberta', presentat per Clàudia Rius i impulsat per l'Editorial Barcino, i 'Club Tàndem', el club de lectura mensual que condueixen les comunicadores Marina Porras i Juliana Canet, han rebut 'ex aequo' el 46 Premi de Comunicació Muriel Casals.
L'historiador i catedràtic Paul Freedman ha rebut el 39 Premi Internacional Joan B. Cendrós per la seva dilatada trajectòria dedicada a l'estudi del passat medieval de Catalunya i la seva projecció internacional.