Antoni i Meritxell Falgueras reivindiquen l'"empatia" del comerç local en el pregó de la Mercè

Demanen acudir a les botigues de proximitat i "no tant plorar quan tanquen"
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El cellerer Antoni Falgueras i la seva filla, la sumiller Meritxell Falgueras, del Celler de Gelida, han reivindicat la "empatia" del comerç local durant el pregó de la Mercè 2026, que dona inici a les festes d'aquest any.
L'any en el qual Barcelona exerceix la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat, han destacat la virtut de les tendes tradicionals "que ni Internet ni la IA pot substituir: que algú t'escolti".
Fent un repàs de la seva trajectòria i del Celler de Gelida, en el districte de Sants, han afirmat que el comerç local no és només tenir una botiga al costat de casa, sinó "crear comunitat, fer barri i donar ànima a una ciutat".
"I potser aquesta és una de les coses més maques que té Barcelona. Que allò que per a nosaltres és quotidià, un dia descobrim que per a uns altres és patrimoni", ha afirmat Meritxell Falgueras.
UNA FORMA DE VIURE
Així mateix, ha defensat que no cal permetre que Barcelona "tingui les mateixes tendes que a tot el món i que les úniques diferències siguin la llengua i la moneda", malgrat les competències de les grans corporacions.
També han demanat acudir a les merceries, a les botigues d'alimentació i la resta de comerços locals per aconseguir que es mantinguin en peus.
"No tant plorar quan tanquen i més fer perquè no tanquin. Perquè la Barcelona de la gent no sempre surt en les postals, però fa que les postals existeixin", han sostingut.
Finalment, han defensat que el comerç de proximitat és el que recorda que "una ciutat no es construeix només amb grans actes, perquè Barcelona és una forma de viure i una forma d'estimar".