Antoni i Meritxell Falgueras, del Celler de Gelida, seran els pregoners de la Mercè

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dimecres que el cellerer Antoni Falgueras i la seva filla i sommelier Meritxell Falgueras, del Celler de Gelida, seran els encarregats de pronunciar el pregó de la Mercè, la festa major de la ciutat al setembre.
Ho ha avançat en un acte al Palauet Álbeniz amb les dues generacions de la família Falgueras, que han explicat que es defensen millor a la botiga que al faristol, alhora que han agraït l'oportunitat.
El cellerer ha explicat que fa 131 anys que regenten el negoci i que el seu valor és conèixer el client i les seves necessitats, mentre que la Meritxell ha defensat la importància dels establiments "únics i de tota la vida".
L'Antoni ha anticipat que el seu discurs explicarà com han evolucionat les 5 generacions que han passat per la botiga i com des del principi venien des de Gelida (Barcelona) amb carro per vendre vi a Barcelona, alhora que també lamentarà la pèrdua de negocis tradicionals a la capital catalana i que la gent "no aposti per situar-se al centre d'un negoci familiar".
Malgrat això, ha apuntat que s'ha de tenir l'esperança en un futur "molt bo", en posar d'exemple el relleu generacional en el seu cas, i ha demanat que la ciutadania estigui orgullosa del que ja té, com considera que ja passa en la cultura del vi català, i que els bars omplin les prestatgeries de producte local i no tant de fora.
COLLBONI
Collboni ha afirmat que l'elecció del Celler de Gelida queda contextualitzada en la Capital Europea del Comerç Local que Barcelona acull enguany i serveix per homenatjar la "tradició, feina i servei" que aquest celler ofereix al barri de Sants i a tota la ciutat.
"És un homenatge a tots els comerciants que preserven la identitat dels barris de la ciutat i, com és el cas del Celler de Gelida, mirar amb confiança al futur. Per això hem volgut que siguin pare i filla els pregoners, en un missatge d'optimisme i de reconeixement a la gastronomia catalana i els vins catalans", ha dit.
D'altra banda, ha detallat que la Mercè arribarà "per primera vegada" a tots els districtes de la ciutat gràcies a l'àmplia programació d'espectacles prevista.
També ha explicat que el 24 de setembre s'inaugurarà l'Espai Mercè a la plaça de les Glòries amb espectacles familiars i que estan construint la nova Porta de l'Infern, que s'obrirà el dia 26 per rebre el correfoc de la ciutat.
La festa major també comptarà com a novetat amb un espectacle al Park Güell dins l'Any Gaudí amb "música i balls d'arrel" i, finalment, ha assenyalat que el Piromusical es farà a la platja del Bogatell per les obres de la Fira de Barcelona a l'avinguda Maria Cristina.
CARTELL
Collboni també ha presentat el cartell de la festa major amb l'autora Cinta Vidal, sobre el qual ha apuntat que "fa l'ullet" a la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura que també acull la capital catalana i que, a més del cartell, serà un mural visible a la biblioteca Paco Candel, on se situarà de manera permanent i es podrà veure a partir de dijous.
Vidal ha comentat que la relació amb l'arquitectura es veu en l'obra amb un "estampat d'edificis que són tots recognoscibles, però la imatge demana una segona, tercera i quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa".
Ha concretat que s'hi pot veure la basílica de la Mercè o la plaça del Rei i que hi ha objectes que funcionen com símbols de la festa i la cultura popular: "És un joc d'anar descobrint coses".
Finalment, ha exposat que el cartell juga amb la gravetat i posa espais en diferents orientacions en una intenció que ha definit com "no només de joc visual, sinó que és una manera de parlar de Barcelona perquè cadascú la viu, la recorre i la recorda des del seu punt de vista".
SHANGHAI, CIUTAT CONVIDADA
Shanghai és la ciutat convidada d'enguany, i col·laborarà en l'organització del programa aportant 110 artistes, sobre els quals l'alcalde ha destacat l'aparició dels dracs xinesos al Fòrum.
La cònsol general de la República Popular de la Xina a Barcelona, Meng Yuhong, també ha participat en l'acte i ha recordat que enguany és el 25è aniversari de l'inici de les relacions entre les dues ciutats: "Esperem crear una memòria inoblidable de la Mercè i obrir un nou capítol de cooperació entre les dues ciutats".