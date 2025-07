Antifrau no veu delicte en la compra de la Casa Orsola per part de l'Ajuntament

Arxiva la denúncia perquè els informes jurídics i econòmics "donen cobertura" a l'operació

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, ha arxivat la denúncia que va rebre sobre "presumptes irregularitats" de l'Ajuntament de Barcelona per la compra de la Casa Orsola en no veure-hi delicte.

Segons la resolució a la qual ha tingut accés Europa Press, el consistori va emetre diferents informes jurídics i econòmics que "donen cobertura jurídica al procediment d'adquisició", conjuntament amb la Fundació Hàbitat 3.

La denúncia constatava un "elevat cost" de la compra, manca de justificació de l'adquisició i un presumpte delicte de malversació de diners públics, suborn i tràfic d'influències.

La resolució conclou que, a més dels informes favorables, els fets "desvirtuen qualsevol acusació sobre una actuació delictiva per part dels responsables municipals".

"Qualsevol qüestió que es pugui plantejar sobre la legalitat i l'actuació s'hauria de qualificar com una qüestió de legalitat ordinària a resoldre, si escau, per la via administrativa o contenciosa administrativa", ha afegit.