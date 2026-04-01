Andorra preveu l'entrada de 66.000 vehicles durant la Setmana Santa

El 60% del total arriban d'Espanya i la resta, de França
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)
El cap de l'àrea de Mobilitat del Govern d'Andorra, Daniel Boneta, ha explicat aquest dimecres que preveuen que entrin al país uns 66.000 vehicles durant les vacances de Setmana Santa.
En roda de premsa per donar a conèixer el dispositiu que s'engegarà durant els propers cinc dies, ha manifestat que esperen l'arribada "d'un volum important de gent" atès que les estacions d'esquí encara estan a ple rendiment, amb les cotes de neu més elevades dels últims anys, i les reserves hoteleres són optimistes.
Dels 66.000 vehicles que es preveu que entrin al país, xifren en un 60% els que ho faran per la frontera espanyola mentre que el 40% restant ho faran per la francesa.
Tot i que aquest dimecres ja s'ha notat "cert" augment del volum de vehicles al país, Boneta ha vaticinat que el canvi serà més notori a partir de la tarda del dijous i el divendres.
Per això, ha recomanat als residents al Principat que planifiquin els seus desplaçaments amb antelació i evitant les hores punta, entre les 9.30 i les 14.30 hores, i de les 16 a les 22 hores.
Per millorar la gestió del tràfic, s'habilitarà un doble carril a la frontera, en l'avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria, i a les tardes, des de la rotonda de la Comella d'Andorra la Vella fins a la Margineda.