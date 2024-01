Andorra organitza una missió empresarial a Portugal per analitzar "oportunitats d'inversió"

L'esdeveniment ho impulsen Andorra Business i la Cambra de Comerç



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 gen. (EUROPA PRESS) -

Una vintena d'empresaris andorrans formaran part de la missió empresarial a Portugal que es durà a terme del 30 de gener a el 1 de febrer organitzada per Andorra Business i la Cambra de Comerç Indústria i Serveis d'Andorra.

Ho ha explicat aquest dimarts la ministra de Presidència, Economia, Habitatge i Treball i presidenta d'Andorra Business, Conxita Marsol, que ha assegurat que els participants podran analitzar sobre el terreny "les oportunitats d'inversió" i comercials que ofereix actualment Portugal.

La trobada tindrà lloc a Lisboa i Marsol ha destacat que Portugal és "un país amic", així com que per a Andorra és important fer relacions amb països que són d'interès per als empresaris.

La ministra ha remarcat que "és una bona oportunitat" que pot servir per aprendre uns dels altres.

Els participants gaudiran "d'un programa grupal" de visites a entitats i espais empresarials.

Marsol ha indicat que Portugal té "centres potents i importants" relacionats amb la innovació i les startup que els empresaris andorrans podran visitar i potser, aplicar coses al Principat, ha destacat.

SEGONA MISSIÓ EMPRESARIAL

Es tracta de la segona missió empresarial que s'organitza a l'estranger després que l'any passat s'organitzés una a Dubai.

La ministra ha explicat que la voluntat del Govern és fer alguna "cada any" que sigui d'interès per als empresaris del país.