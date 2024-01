Andorra dóna una pròrroga a 5.600 empresaris per no haver de presentar els comptes de 2023

La mesura afecta a petits autònoms que facturen menys de 150.000 euros l'any



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 gen. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.600 empresaris andorrans podran acollir-se aquest any a una pròrroga per no haver de presentar "de forma excepcional" els comptes anuals de 2023.

La mesura, que afecta l'operativa comptable de "petits autònoms" amb una xifra anual d'ingressos inferior a 150.000 euros, l'ha anunciat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, segons informa el Govern en un comunicat.

La novetat quedarà regulada en una de les disposicions finals de la llei de pressupostos que està previst que es voti el dijous 1 de febrer.

Marsol ha explicat que s'ha pactat aquesta "millora" per donar resposta a una petició generalitzada, segons les seves paraules, dels petits empresaris, així com del Col·legi d'Economistes, l'Associació d'Assessors Tributaris i Fiscals d'Andorra i la Cambra de comerç.

A més, aquells empresaris --persones físiques- que s'hagin acollit el mètode de determinació objectiva dels rendiments de la seva activitat per declarar l'IRPF i que la seva xifra anual d'ingressos sigui inferior a 150.000 euros, queden "exclosos" de dipositar els comptes anuals a partir de l'exercici iniciat l'1 d gener del 2024.

Es calcula que uns 275 empresaris que tributen sobre la base de la determinació objectiva, és a dir un 5% de les 5.600 empreses registrades amb facturació inferior a 150.000 euros a l'any, no hauran de dipositar la comptabilitat mai.

LLEI DE COMPTABILITAT

Des del Govern es recorda que la Llei de Comptabilitat del 2007 tradicionalment havia exclòs als empresaris amb una facturació mínima de presentar la declaració.

Al desembre de 2021, amb la modificació de la Llei de Prevenció i Lluita contra el Blanqueig de Diners o Valors i el finançament del terrorisme, es va establir "l'obligació per a tots els empresaris" de dipositar els comptes.

Així i tot, la Llei de mesures per Millorar el Poder Adquisitiu de la Ciutadania va restablir una "pròrroga" en l'obligació del dipòsit de comptes per als petits empresaris amb ingressos anuals inferiors a 150.000 euros, una circumstància que s'ha anat allargant durant els exercicis posteriors.

En tot cas i encara que existeixin les exempcions, els empresaris estan "obligats" a portar la comptabilitat dels seus negocis.