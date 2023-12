Andorra constitueix els nous ajuntaments després de les eleccions del 17 de desembre

La cònsol d'Escaldes no ha pogut jurar el càrrec perquè estava malalta



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 des. (EUROPA PRESS) -

Andorra ha viscut aquest dijous la jornada de constitució dels nous comuns (ajuntaments) sorgits de les eleccions del passat 17 de desembre i que començaran el seu mandat l'1 de gener.

Les set parròquies (municipis) han celebrat els seus plens per triar els nous cònsols (alcaldes) i consellers (regidors), coincidint amb el dia dels Sants Innocents.

La principal anècdota s'ha donat a Escaldes-Engordany, la segona parròquia més poblada del país, on Rosa Gili, de Consens i que repeteix com a cònsol, no ha pogut jurar el càrrec perquè estava malalta.

Tot i això, la sessió s'ha desenvolupat amb normalitat i la resta de membres de la corporació han pres possessió del seu càrrec.

El renovat cònsol menor (vicealcalde) d'Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, ha desitjat els "majors encerts" als nous membres del comú i ha situat les accions per contribuir a solucionar el problema de l'habitatge entre els objectius prioritaris.

La consellera de la minoria demòcrata, Anna Garcia, ha destacat la voluntat de fer un treball "constructiu" durant els propers 4 anys.

A la capital, Andorra la Vella, hi ha hagut relleu i l'equip d'Enclar, encapçalat per Sergi González i Olalla Losada, ha accedit a la nova majoria comunal, deixant a l'oposició al cònsol sortint, el demòcrata David Astrié, acompanyat del seu excónsol menor, Miquel Canturri, i Rosa Maria Sabaté.

Astrié, en el seu discurs de comiat, ha destacat que finalitzava la seva etapa "amb el cap ben alt", assegurant que haver estat cònsol ha estat una de les millors experiències que ha viscut, segons les seves paraules.

El seu successor s'ha compromès a obrir les portes del seu despatx per escoltar a la ciutadania i ha afirmat que inicia el càrrec amb "moltes ganes i molta il·lusió".

A Sant Julià de Lòria també s'ha renovat la corporació, i Cerni Cairat i Sofia Cortesao, de Desperta Laurèdia, han pres el relleu a Josep Majoral i Mireia Codina de Unió Laurediana, que ara queden en la minoria.

Cairat ha estès la mà a Majoral afirmant que "només hi ha un únic poble", mentre que Majoral ha anunciat una oposició reflexiva, destacant que marxa amb molt treball fet, ha dit literalment.

A la Massana, la fins ara cònsol menor, Eva Sansa, ha jurat com a nova cònsol major, després de guanyar les eleccions amb la candidatura de Ciutadans Compromesos.

Sansa, que té Roger Fité com a cònsol menor, ha afirmat que les dues grans prioritats són la gestió de l'aigua i la revisió del pla d'urbanisme.

El conseller de la minoria, Guillem Forné, ha dit que comença amb il·lusió, textualment, i que preveu una oposició "100% constructiva".

A Ordino, Maria del Mar Mengi i Eduard Bringué, de la candidatura ACO+Demócrates, han jurat com a cònsol major i menor, respectivament, substituint Josep Ángel Mortés i Eva Choy que finalitzen etapa política.

DUBTES

L'oposició a Ordino estarà liderada per Enric Dolsa, d'Units per Ordino, que ha manifestat dubtes sobre els resultats electorals: "No s'ho creuen ni ells", ha dit.

Dolsa ha manifestat públicament dubtes sobre el procés de vot per dipòsit judicial i ha manifestat que el partit "no ha acabat, queda la pròrroga i els penals", fent referència al fet que no descarta recórrer els resultats als tribunals.

Per la seva banda, la nova cònsol ha respost que posant en dubte el sistema "es fa un trist servei a la democràcia".

Finalment, a Canillo, Jordi Alcobé ha substituït Francesc Camp com a cònsol major i té Marc Casal que revalida el seu càrrec com a cònsol menor.

Camp s'ha acomiadat destacant la revisió del pla d'urbanisme que, segons les seves paraules, marcarà tendència, mentre que Alcobé ha assegurat que és un "privilegi i un honor" assumir el càrrec i ha posat en valor prendre el relleu en la gestió amb un comú sanejat.