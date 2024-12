Andorra i Andorran Banking amplien la seva col·laboració per millorar estadístiques de despesa turística

L'objectiu és tenir estadístiques més "rigoroses i de qualitat"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge d'Andorra, Conxita Marsol, i la directora general de l'Associació de Bancs Andorrans (Andorran Banking), Esther Puigcercós, han signat aquest dilluns una ampliació del conveni de col·laboració de 2021 per millorar les estadístiques sobre despesa turística i hipoteques.

En un comunicat del Govern andorrà, Andorran Banking proporcionarà informació al departament d'Estadística que inclourà dades detallades sobre la despesa feta en comerços del país amb targetes de crèdit i dèbit, a més d'informació sobre els préstecs hipotecaris concedits i vigents durant l'exercici.

L'acord permetrà al Govern andorrà disposar de més dades per tenir estadístiques més "rigoroses i de qualitat", unes eines que les dues parts assenyalen com fonamentals per a la presa de decisions i la planificació estratègica del país.

Així, Andorran Banking entregarà trimestralment el número i el volum de les transaccions realitzades amb targetes de crèdit o dèbit, dividides per sectors d'activitat comercial i procedència de la targeta, a més del número i el volum de les transaccions segons la parròquia (municipi) on s'hagi fet la compra.

El conjunt de dades complementàries que es rebran a partir d'ara ha de permetre millorar les estadístiques relatives a la despesa turística, turisme emissor i balanç de pagaments i posició inversora internacional.

Andorran Banking també facilitarà, amb periodicitat semestral, informació relacionada amb les hipoteques, com el tipus d'interès mitjà, els anys pendents d'amortitzar i la quota mensual mitja, a més de l'edat mitjana dels titulars dels préstecs en cas de ser persones físiques.

En la signatura de l'ampliació del conveni també han estat presents el secretari d'estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, a més del director del departament d'Estadística, Edgar Baró.