AMP2.- L'OPA del BBVA al Sabadell fracassa en obtenir el 25,47% d'acceptació de les accions

No aconsegueix ni el 30% que li donava la possibilitat de llançar una segona OPA per tot el capital que no controlés
BARCELONA/MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) del BBVA sobre el Banc Sabadell ha fracassat en ser acceptada només pel 25,47% de les accions amb dret a vot, segons han informat les dues entitats afectades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'OPA es formulava sobretot el capital de Banc Sabadell, encara que la seva eficàcia estava condicionada a obtenir almenys la meitat de les accions amb dret a vot de l'entitat catalana, és a dir, excloent autocartera.
Finalment, i després de 17 mesos des del seu anunci, BBVA no ha aconseguit aconseguir el 50% d'acceptació. Tampoc el 30% que li obria la possibilitat de renunciar al llindar mínim d'acceptació del 50% i llançar una segona OPA en efectiu pel capital que no controlés.
En total, ha estat acceptada per 1,27 milions d'accions que representen un total del 25,33% de les accions a les quals es va dirigir l'oferta i del capital social de la societat afectada, i un 25,47% dels drets a vot de Sabadell, calculat aquest últim percentatge excloent l'autocartera de Banc de Sabadell.
La notificació a la CNMV detalla que les acceptacions presentades a l'OPA quedaran ineficaces amb efectes immediats, sent a càrrec de l'oferent les despeses ocasionades per l'acceptació. Això implica que els accionistes de Sabadell que hagin acudit a l'OPA seguiran en possessió de les seves accions sense tenir cap impacte.
ESCENARIS DE L'OPA
Segons diversos analistes, com Citi o XTB, est era l'escenari menys probable. Tampoc estimaven que BBVA anés a aconseguir més del 50% d'acceptació; en canvi, creien que es quedaria entre un 30% i un 50%, la qual cosa hauria obligat a BBVA a llançar una segona OPA en efectiu, o amb alternativa en efectiu, per la totalitat del capital que no controlés i a un preu equitatiu.
De fet, els principals directius de Banc Sabadell havien suggerit en diverses ocasions als seus accionistes que esperessin a una segona OPA davant de la possibilitat de rebre una major contraprestació per les seves accions del banc català.
Per la seva banda, des de BBVA s'ha instat durant tot el període d'acceptació a acudir a l'OPA davant de la possibilitat que aquesta segona OPA no es produís.
MINORITARIS DE SABADELL
La setmana passada, el conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, apuntava a la possibilitat que l'OPA fracassés seguint la baixa acceptació que s'estava registrant entre els accionistes minoritaris.
En concret, detallava que el 30% dels accionistes de Sabadell eren minoritaris i tenien dipositades les seves accions al propi banc català. Fins a aquest moment havia acudit entorn d'un 1% i l'entitat no esperava que aquesta xifra creixés significativament. Del 10% restant de minoritaris --fins a aconseguir el 40%-- Sabadell no tenia informació en tenir dipositades aquestes accions.
També comentava que els inversors passius, és a dir, els fons indexats, representaven entorn d'un 20% del total de capital i que aquests farien la millor estimació possible sobre l'evolució de l'OPA. En total, el banc català creia que acudiria entre un 6% i un 7% d'aquests accionistes.
Finalment, estan els inversors institucionals, que té la resta del capital: d'ells, l'accionista individual majoritari amb el 3,86% del capital, i conseller de Banc Sabadell, David Martínez, va anunciar a meitat d'OPA la seva intenció d'acudir a l'oferta, mentre que l'asseguradora Zurich --sòcia del banc català en el negoci de bancaseguros-- va informar de la seva intenció de no acceptar-la.
A més, afirmava González-Bueno que disparitat d'opinions entre la resta dels inversors institucionals, de tal forma que Sabadell li donava a l'OPA de BBVA una acceptació d'entre el 26% i el 27%.
Ja aquest passat dilluns, i amb el termini d'acceptació tancat el divendres, 10 d'octubre, Banc Sabadell va avançar alguns dels resultats de l'OPA: del 30,8% dels accionistes amb accions dipositades en l'entitat catalana, només havia acudit el 2,8%, que representen l'1,1% del capital social del banc.
BBVA REPRÈN LA SEVA SENDA DE DIVIDENDS
Pocs minuts després de conèixer-se el resultat, BBVA ha emès en un comunicat en el qual ha anunciat que "reprèn de manera accelerada" el seu pla de distribució.
En concret, ha anunciat que el 31 d'octubre iniciarà la recompra d'accions pendent de prop d'1.000 milions d'euros; el 7 de novembre pagarà el major dividend a compte de la seva història (0,32 euros per acció), per un total d'aproximadament 1.800 milions d'euros; i, quan rebi l'aprovació del Banc Central Europeu (BCE), engegarà "una significativa recompra" d'accions addicional.
En la presentació de resultats de juliol ja va anunciar un pla estratègic fins a 2028 que incloïa la previsió de retribuir amb 36.000 milions d'euros als seus accionistes. A més, estima obtenir uns beneficis nets de 48.000 milions d'euros entre 2025 i 2028.
Aquest mateix dijous, i poc abans de conèixer-se el resultat, XTB publicava un informe on incloïa una revaloració de BBVA d'entre el 5% i el 10%, "fins i tot sent conservadors", si l'OPA fracassava, com finalment ha succeït, ja que la cosina de l'operació podria sumar-se a les seves accions.
"Això és perquè les accions del comprador cauen quan es llança l'oferta i les de l'empresa comprada pugen, tancant-se aproximadament aquesta cosina inicial. No obstant això, el procés s'inverteix si l'OPA no tira endavant", exposava el bróker.
No obstant això, assenyalava que la reputació del president de BBVA, Carlos Torres, "podria veure's danyada" enfront dels seus accionistes per "la quantitat de recursos destinats per finalment no tenir èxit, a més dels seus continues declaracions de l'èxit del procés".
REACCIONS A l'OPA
Als pocs minuts de conèixer el fracàs de l'OPA també s'han produït diferents reaccions per part de polítics i del Govern. D'una banda, el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha transmès el seu "total respecte" a la decisió dels accionistes del Banc Sabadell i ha destacat la "impecable" actuació de tots els supervisors i autoritats involucrades en el procés: Banc d'Espanya, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador lla, considera que el desenllaç de l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell confirma la necessitat de tenir un sistema bancari "adaptat a la realitat de Catalunya i del seu teixit empresarial", mentre que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expressat la seva satisfacció i ha sentenciat que "l'intent d'acabar amb el sistema bancari" català ha fracassat.
Les patronals catalanes Pimec i Foment del Treball també han mostrat la seva satisfacció pel fracàs de l'OPA. Segons Pimec, l'oferta "hauria tingut conseqüències negatives per a la competència bancària, especialment per a les pimes", mentre que Foment ha defensat la necessitat de Catalunya de comptar amb un pol financer com és el Banc Sabadell.