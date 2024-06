Unes 400 persones protesten en contra del 'road show' de F1 al carrer Aragó de Barcelona

Més de 200 entitats de la ciutat s'organitzen sota el lema 'Fora Fórmula Fum'



BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

Unes 400 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han protestat aquest dimecres al carrer Aragó de Barcelona en contra del 'Formula 1 Live Barcelona Road Show', que ha tingut lloc a les 18 hores al passeig de Gràcia, en el marc del Gran Premi d'Espanya 2024.

La protesta ha estat convocada a les 17.30 hores a la intersecció entre els carrers Balmes i Aragó (on ha tallat el trànsit) per més de 200 entitats veïnals, socials i ecologistes de la ciutat, sota el lema 'Fora Fórmula Fum. Barcelona no està en venda'.

Entre les entitats es troben la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, Bicicleta Club de Catalunya, Ecologistes en Acció de Catalunya i Eixample Respira, el portaveu de la qual, Jordi Elgström, ha dit en declaracions als periodistes, que la seva intenció és "recuperar la ciutat, apropiant-se dels espais públics".

Els participants s'han mostrat en contra de l'exhibició --a només dos carrers de distància--, amb pancartes amb lemes com 'Stop contaminació', 'Contra la ciutat del PSC' , 'Prou autopista urbana!', 'Fora pijos' i 'Barcelona no està en venda!', entre altres.

'BARCELONA NO ESTÀ EN VENDA'

Cap a les 18 hores i a crits de 'Barcelona no està en venda', han començat a avançar progressivament pel carrer Aragó, i a les 18.25 hores han arribat a prop de la intersecció amb passeig de Gràcia --bloquejat per un cordó policial--, on, en sentir els motors dels monoplaces, han començat a xiular i a cridar 'Fora!' i 'No volem la Fórmula 1!'.

A les 18.45, diversos representants han llegit un manifest signat per totes les entitats, en el qual han destacat que "aquest tipus de macroesdeveniments promouen i construeixen un model econòmic i de ciutat contrari al benestar del veïnat".

Finalment, han intervingut representants de la plataforma 'No a la Copa Amèrica' i la manifestació del 6 de juliol 'Posem límits al turisme', i cap a les 19h han desconvocat la manifestació.

POLÈMICA DES DE FA DOS MESOS

El 'road show' ha aixecat polèmica des de fa dos mesos, quan BComú va demanar al govern de Jaume Collboni retirar el suport a l'esdeveniment perquè, per a ells, és "contradictori amb la lluita contra l'emergència climàtica i la pacificació de l'espai públic".

No obstant això, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, va demanar no vincular l'esdeveniment de Fórmula 1 al centre de Barcelona amb la contaminació a la ciutat i va dir que la voluntat del govern municipal és "democratitzar un esport que sovint és vist com un esdeveniment que té poc a veure amb els nostres veïns".

Algunes de les entitats de la ciutat que han organitzat la protesta van presentar una queixa formalitzada a la Sindicatura de Barcelona, que no va veure "coherent" la celebració de l'exhibició amb les polítiques locals de mobilitat sostenible, el respecte als drets a l'espai públic, al medi ambient i a la salut.

SECTOR ECONÒMIC

Fonts empresarials han explicat aquest dimecres a Europa Press que la F1 és des de 1992 a Barcelona i Catalunya, on hi ha afició pel motor a més de tradició industrial automobilística, i han destacat que, davant la imatge elitista de la F1, "per primera vegada, tota Barcelona i de forma gratuïta podrà gaudir dels principals cotxes de carreres".

Han defensat que el sector del motor prova a través de la F1 determinades innovacions, inclosa la reducció d'emissions; han destacat que Barcelona desenvolupa un model pioner d'equilibri entre cotxe, vianant, transport públic i bicicleta, i han afegit que el públic de la F1 contribueix al turisme de qualitat i aporta a Barcelona un fort impacte econòmic en pernoctacions, compres i gastronomia.