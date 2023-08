Torra atribueix a una "tenebrosa maniobra espanyola" que Pau Casals no rebés el Nobel de la Pau

CODALET (FRANÇA), 21 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de Catalunya Quim Torra ha atribuït aquest dilluns a una "tenebrosa maniobra espanyola" que Pau Casals no rebés el Premi Nobel de la Pau quan va ser un dels candidats finalistes en 1958.

"Curiosament, aquest any el Premi Nobel de la Pau va quedar desert. Suposo que ningú de nosaltres pot pensar que alguna tenebrosa maniobra espanyola havia d'haver actuat perquè aquell premi no es concedís", ha dit en la seva intervenció en un acte d'homenatge al compositor, organitzat per la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a l'abadia de Sant Miquel de Cuixà, a Codalet (França).

Torra, que ha participat en l'acte al costat del president Pere Aragonès i els expresidents Jordi Pujol, José Montilla i Carles Puigdemont, també ha posat en valor la capacitat de Pau Casals de "distingir moral en la política".

L'expresident ha lloat la idea de catalanitat del compositor, ha assegurat que "se sentia català, no una altra cosa" i fidel a la terra, la llengua i la cultura.

Ha elogiat el discurs de Casals en l'ONU l'any 1971 i ha lamentat l'exili del músic, així com el de "500.000 republicans".

Torra ha recordat a Pompeu Fabra en el seu discurs, la tomba del qual es troba a Prada (França), seu de la UCE, i ha reconegut que és la persona "a la qual més admira de la història del país".