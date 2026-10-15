El Rei destaca la "solidesa" dels Premis Planeta i el seu arrelament entre escriptors i lectors

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha destacat aquest dijous la "solidesa" dels Premis Planeta i el seu arrelament entre escriptors i lectors en el sopar literari del 75 aniversari del Premi Planeta de Novel·la, que se celebra en el Pavelló 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
En una intervenció a l'inici de l'acte, el Rei ha recordat que l'ex-president del Grupo Planeta i d'Atresmedia, José Manuel Lara, va crear el premi en 1952 per fomentar la lectura a Espanya i oferir als escriptors "millors condicions per desenvolupar la seva vocació".
També ha destacat el "rècord" de participació d'aquesta 75 edició, en la qual s'han presentat 1.424 obres originals de tot el món: "La Reina i jo volem felicitar al Grupo Planeta per aquests 75 anys de compromís amb els escriptors i lectors".
Ha afirmat que el premi ha acompanyat l'evolució de les lletres a Espanya i la transformació del país, i ha recordat les novel·les premiades de Mercedes Salisachs, Juan Marcé, Manuel Vázquez Montalbán i Ana María Matute.
UNA IMATGE D'ESPANYA
Felip VI ha explicat que, malgrat ser novel·les a partir de mirades diferents, totes elles composen una imatge d'Espanya: "Un mirall en el qual reconeixem el camí recorregut i els canvis que ens han transformat".
Ha afegit que en elles es pot descobrir com van viure altres generacions, què esperaven del seu temps i què els preocupava, a més de trobar experiències i una mica de "nosaltres mateixos".
PLURALITAT DE VEUS
Ha celebrat que el Premi Planeta ha donat cabuda a una "pluralitat de veus i perspectives", ha reconegut trajectòries literàries consolidades i ha contribuït a descobrir nous autors, la qual cosa ha apropat obres molt diferents als lectors.
"La llibertat d'imaginar altres vides ens permet reconèixer-nos en les experiències alienes, apropar-nos a realitats diferents de la nostra i descobrir, en aquesta diversitat, tant el que ens uneix com el que ens fa diferents", ha apuntat.
També ha afirmat que la possibilitat de conèixer-se millor que brinda la literatura ajuda a comprendre als altres i reconèixer la pluralitat humana, el que també creu que aporta a la "convivència democràtica".