La regidora de Barcelona Rosa Alarcón (PSC) dimiteix per motius de salut

Collboni agraeix la seva "dedicació, capacitat de treball i passió" per la ciutat



BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

La regidora del PSC a Barcelona Rosa Alarcón ha presentat la seva dimissió a l'alcalde, Jaume Collboni, per motius de salut vinculats a la malaltia de la Síndrome Meige que pateix i per la qual ja es va retirar de la política temporalment el mandat passat.

"Amb tot el dolor us haig de comunicar que he presentat la meva dimissió per motius de salut a Jaume Collboni", ha expressat aquest dimarts en un tuit recollit per Europa Press.

En el mateix missatge ha agraït "el suport i la confiança de l'alcalde durant aquests anys" i ha lamentat que ara ha de parar el ritme, en les seves paraules.

"TREBALL INCANSABLE"

Collboni li ha respost el missatge al seu compte de Twitter, comentari en què li ha reconegut i agraït "l'immens treball fet".

"Estimada Rosa Alarcón, la teva renúncia ens toca profundament", ha afirmat, i ha destacat la seva dedicació, capacitat de treball i passió per Barcelona i els seus barris.

"El teu treball incansable sempre serà recordat i serà un exemple per a tots nosaltres. Estic convençut que continuarem trobant-nos treballant per una ciutat millor", ha conclòs.

REGIDORA DE COMERÇ I NOU BARRIS

Alarcón és regidora de Barcelona des del mandat passat, en el qual va assumir la responsabilitat del districte d'Horta-Guinardó, i en aquest nou mandat és regidora de Comerç, Restauració i Mercats, i del districte de Nou Barris.

La seva renúncia es farà efectiva al proper plenari del 29 de setembre i, posteriorment, prendrà possessió del càrrec de regidor l'actual comissionat de Cultura i Indústries Culturals, Xavier Marcé, segons informen fonts municipals a Europa Press.