Puigdemont reivindica el català com una "llengua d'Europa" i la projecció de Catalunya

Enalteix la figura de Pau Casals en l'acte d'homenatge del 50 aniversari de la seva mort



CODALET (FRANÇA), 21 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reivindicat el català com una "llengua d'Europa" i la projecció de Catalunya en un acte d'homenatge a Pau Casals de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en l'abadia de Sant Miquel de Cuixà, en Coldalet (França), en el qual ha enaltit la figura del compositor.

En la seva intervenció a l'acte, al que ha assistit presencialment, ha posat en valor el punt de suport de Casals: "Avui, gràcies al punt de suport de Casals, ens podem projectar, reivindicar davant del món com allò que som i podem reivindicar la llengua com a patrimoni del món".

Est és el primer acte oficial de Puigdemont a França des que la Justícia europea li retirés la immunitat a l'expresident de la Generalitat, mentre que el jutge instructor del 'procés', Pablo Llarena, pot tornar a activar les euroordres en qualsevol moment, encara que va dir que no resoldrà fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre les eventuals mesures cautelars.

EL CATALÀ, "LLENGUA D'EUROPA"

En la seva reivindicació per la llengua catalana, Puigdemont ha destacat que "el català es parla en l'ONU" i creu que hi ha un conflicte no resolt respecte a la llengua.

"Hi ha una llengua que no es podia utilitzar amb normalitat, que mereix ser tractada amb normalitat. Quan demanem que el català continuï sent una llengua d'Europa ho fem seguint aquell mateix fil que les generacions que ens han precedit van saber teixir", ha afirmat.

PAU CASALS, "UN UNIVERSAL"

Ha afirmat que Casals transcendeix al seu temps i que va més enllà de la música --"és un universal dins dels universals"--, i ha elogiat la seva manera d'entendre la nació compartida i la seva visió d'Estat.

"La seva vida era un compendi inesgotable, inspirador, de molta generositat, de voluntat d'oferir el seu talent, de projecció internacional perquè els altres poguessin fer palanca", ha afegit.

Amb tot, ha destacat "la generositat i fraternitat" de Casals i la seva ajuda moral i material als exiliats catalans.