Pisarello prepara la seva candidatura a les primàries de BComú per ser alcaldable a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Dissabte oferirà una roda de premsa per anunciar la seva decisió
BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i diputat de Sumar al Congrés, Gerardo Pisarello, està preparant la seva candidatura a les primàries de BComú per liderar a la formació en les eleccions municipals de 2027, procés que s'activarà aquesta mateixa setmana, han explicat fonts coneixedores a Europa Press.
El partit celebrarà aquest divendres el seu últim ple de l'any, en el qual es preveu aprovar definitivament el reglament per escollir candidat, i a partir de llavors els candidats podran fer públiques les seves intencions de presentar-se al procés.
Les mateixes fonts expliquen que Pisarello "està recorrent les assemblees" i es preveu que comuniqui ben aviat la seva intenció de presentar-se a les primàries, que s'activaran oficialment una vegada s'aprovi el seu calendari, previsiblement el mes de gener.
En cas de presentar-se, Pisarello serà la segona persona que es postula a les primàries després que a l'octubre l'escriptor i periodista Roberto Enríquez, conegut com a Bob Pop, expressés la seva voluntat de fer-ho per "fer que la gent visqui millor", segons va indicar en un programa de ràdio.
En el seu moment, BComú va explicar que els candidats a les primàries hauran de presentar-se en format 'tàndem', en el qual com a mínim una de les persones haurà de ser una dona, i que el procés estarà obert a "qualsevol activista o simpatitzant" amb l'espai polític dels Comuns, que encarnin la lluita pels anhels dels barcelonins.
DECISIÓ
Una vegada aprovat el reglament de primàries aquest divendres, Pisarello anunciarà la seva decisió en una roda de premsa, a la qual assistiran diversos líders de la formació com el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha avançat El Periódico de Catalunya aquest dimarts i ha pogut confirmar Europa Press.
Divendres també serà l'últim ple de la fins ara líder tant de BComú com del grup municipal, Janet Sanz, després de la sortida de l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.