AMP.- L'OPA del BBVA al Sabadell fracassa en obtenir el 25,47% d'acceptació de les accions

No aconsegueix el 30% que li donava la possibilitat de llançar una segona OPA per tot el capital que no controlés
BARCELONA/MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'oferta pública d'adquisició (OPA) del BBVA sobre el Banc Sabadell ha fracassat en ser acceptada només pel 25,47% de les accions amb dret a vot, segons han informat les dues entitats afectades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'OPA es formulava sobretot el capital de Banc Sabadell, encara que la seva eficàcia estava condicionada a obtenir almenys la meitat de les accions amb dret a vot de l'entitat catalana, és a dir, excloent autocartera.
Finalment, i després de 17 mesos des del seu anunci, BBVA no ha aconseguit aconseguir el 50% d'acceptació. Tampoc el 30% que li obria la possibilitat de renunciar al llindar mínim d'acceptació del 50% i llançar una segona OPA en efectiu pel capital que no controlés.
En total, ha estat acceptada per 1,27 milions d'accions que representen un total del 25,33% de les accions a les quals es va dirigir l'oferta i del capital social de la societat afectada, i un 25,47% dels drets a vot de Sabadell, calculat aquest últim percentatge excloent l'autocartera de Banc de Sabadell.
Segons diversos analistes, com Citi o XTB, est era l'escenari menys probable. Tampoc estimaven que BBVA anés a aconseguir més del 50% d'acceptació; en canvi, creien que es quedaria entre un 30% i un 50%, la qual cosa hauria obligat a BBVA a llançar una segona OPA en efectiu, o amb alternativa en efectiu, per la totalitat del capital que no controlés i a un preu equitatiu.
De fet, els principals directius de Banc Sabadell havien suggerit en diverses ocasions als seus accionistes que esperessin a una segona OPA davant de la possibilitat de rebre una major contraprestació per les seves accions del banc català.
Per la seva banda, des de BBVA s'ha instat durant tot el període d'acceptació a acudir a l'OPA davant de la possibilitat que aquesta segona OPA no es produís.
BBVA REPRÈN LA SEVA SENDA DE DIVIDENDS
Pocs minuts després de conèixer-se el resultat, BBVA ha emès en un comunicat en el qual ha anunciat que "reprèn de manera accelerada" el seu pla de distribució.
En concret, ha anunciat que el 31 d'octubre iniciarà la recompra d'accions pendent de prop d'1.000 milions d'euros; el 7 de novembre pagarà el major dividend a compte de la seva història (0,32 euros per acció), per un total d'aproximadament 1.800 milions d'euros; i, quan rebi l'aprovació del Banc Central Europeu (BCE), engegarà "una significativa recompra" d'accions addicional.
En la presentació de resultats de juliol ja va anunciar un pla estratègic fins a 2028 que incloïa la previsió de retribuir amb 36.000 milions d'euros als seus accionistes. A més, estima obtenir uns beneficis nets de 48.000 milions d'euros entre 2025 i 2028.
Aquest mateix dijous, i poc abans de conèixer-se el resultat, XTB publicava un informe on incloïa una revaloració de BBVA d'entre el 5% i el 10%, "fins i tot sent conservadors", si l'OPA fracassava, com finalment ha succeït, ja que la cosina de l'operació podria sumar-se a les seves accions.
"Això és perquè les accions del comprador cauen quan es llança l'oferta i les de l'empresa comprada pugen, tancant-se aproximadament aquesta cosina inicial. No obstant això, el procés s'inverteix si l'OPA no tira endavant", exposava el bróker.
No obstant això, assenyalava que la reputació del president de BBVA, Carlos Torres, "podria veure's danyada" enfront dels seus accionistes per "la quantitat de recursos destinats per finalment no tenir èxit, a més de les seves reiterades declaracions de l'èxit del procés".