L'escriptora Najat el Hachmi serà pregonera de la Mercè de Barcelona i Kíiv ciutat convidada

La Mercè no tindrà concerts en l'avinguda Maria Cristina



BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora Najat el Hachmi serà la pregonera de la festa major de la Mercè de Barcelona, que ella obrirà el 22 de setembre al Saló de Cent de l'Ajuntament, ha anunciat aquest dimarts en una roda de premsa l'alcalde, Jaume Collboni.

El cartell de la Mercè 2023, que se celebrarà del 22 al 25 de setembre, és obra de l'il·lustrador barceloní Chamo San, que s'inspira en l'estètica dels anys 70 i els fanzins en blanc i negre, amb un traç detallista i que evoca un gran castell amb personalitats rellevants.

L'alcalde ha definit La Mercè com "un acte d'amor" cap a la seva ciutadania i la cultura, i ha mostrat la seva solidaritat amb la ciutat de Kíi davant els estralls de la guerra, assenyalant que és la primera vegada que la ciutat convidada està en guerra.

Collboni ha subratllat que tant el pregó com el cartell van a càrrec de dues persones creatives, i ha remarcat que amb la proposta de Najat el Hamchi volia celebrar la Barcelona literària, diversa i creativa i amb la de San la creativitat emergent.

Najat el Hachmi ha remarcat que no se li ocorre una altra ciutat que sigui més literària ni carregada d'històries que Barcelona, i ha subratllat que espera poder abordar el "molt material literari i humà" que té en el seu pregó.

L'il·lustrador Chamo San ha subratllat que ha volgut representar la ciutadania "diversa i plural" de la ciutat i homenatjar la cultura de Barcelona, i és per això que en ell apareixen personatges com l'escriptora Maria Mercè Marçal, l'escriptora Teresa Pàmies, el 'Juanito' del bar Pinotxo o Bernardo Cortés, per a un total de 120 personatges.

KÍIV

La festa major explicarà aquest any amb Kíiv com a ciutat convidada, una decisió que es va prendre de forma unànime entre tots els grups municipals, i la capital ucraïnesa ha ofert a la ciutat dos gegants que representen als prínceps Olga i Volodimir --que estan en procés de construcció, es presentaran en el Toc d'Inici i passejaran com convidats en la cavalcada de la Mercè al costat del bestiari i les figures de la ciutat--.

El programa de la festa major oferirà una mostra representativa de la cultura ucraïnesa, com el Theater of Ukrainian Folklore, el quartet DakhaBrakha, els artistes Maryana Klochko i Poly Chain i l'Acadèmia de Circ de Kíev, entre uns altres.

En un vídeo gravat, l'alcalde de Kíiv, Vitaly Klichko, ha agraït la invitació de Barcelona, i la regidora de Cultura, Viktoriia Mukha --present a la roda de premsa--, ha considerat que és una "oportunitat única" de presentar la ciutat i la tradició ucraïnesa.

NOUS ESPAIS

El comissionat de Cultura, Xavier Marcé, ha explicat que aquesta edició de la Mercè "no tindrà activitat musical" a l'avinguda Maria Cristina per evitar la coincidència amb el partit del FC Barcelona a l'Estadi Lluís Companys.

Ha explicat que els grans concerts de música que se celebraven allà --l'any passat es van produir incidents-- es traslladaran a una zona dels Corts, al carrer Menéndez Pelayo, en un espai entre el tanatori i la zona universitària on aparcaven autocars que acudien al Camp Nou pels partits.

El Mercè Arts de Carrer canvia d'ubicació i passarà del Parc de la Ciutadella al Parc de l'Estació del Nord i la festa major recuperarà un dels seus espais emblemàtics per a música com és la plaça Reial, i Marcé ha remarcat que la "descentralització" és fonamental.