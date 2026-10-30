Les botigues de Barcelona obren aquest dissabte malgrat possibles disturbis però moltes es blinden

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
Les botigues de Barcelona obriran aquest dissabte malgrat possibles disturbis a la ciutat convocats per 'Blocus', encara que moltes d'elles s'estan blindant després dels saquejos del cap de setmana passat.
Segons ha pogut comprovar Europa Press aquest divendres, comerços de les zones de plaça Catalunya, passeig de Gràcia i avinguda Diagonal han protegit els seus aparadors amb planxes de fusta i barreres metàl·liques de forma preventiva.
En alguns dels comerços afectats pels altercats i saquejos de la setmana passada, operadors treballen per reparar cristalls trencats.
GABRIEL JENÉ
El president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha assegurat en declaracions a Europa Press aquest divendres que els comerços associats confien en el dispositiu dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana i que obriran amb "total normalitat" per garantir l'atenció als seus clients.
Jené ha afirmat que estan en contacte i coordinació amb l'Ajuntament i els cossos de seguretat, encara que també ha dit que algunes botigues han decidit protegir els seus aparadors davant possibles disturbis.
ALFONS BARTI
El director de Barcelona Comerç, Alfons Barti, també ha explicat en declaracions a Europa Press que el consistori ha obert un canal directe de comunicació amb les entitats comercials per informar-se mútuament i actuar en cas de necessitat.
Barti ha assegurat que no se'ls ha demanat tancar els establiments el dissabte, però sí ha subratllat que la prevenció és molt important: "Barcelona no es pot permetre el luxe de repetir aquests actes vandàlics. No es mereix que passin aquests altercats".
A nivell intern, han avisat els 24 eixos comercials que suma l'entitat perquè estiguin pendents dels canals de comunicació, tinguin a mà els telèfons d'emergències necessaris i que prioritzin la seguretat personal dels treballadors i clients en cas d'altercats i tanquin persianes i portes.