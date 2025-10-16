Juan del Val guanya el Premi Planeta 2025 amb 'Vera, una historia de amor'

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor i comunicador Juan del Val ha guanyat el 74 Premi Planeta, dotat amb un milió d'euros, amb la novel·la 'Vera, una historia de amor', ha anunciat aquest dimecres el jurat en un sopar literari en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).
Del Val es va presentar al guardó amb el pseudònim Elvira Torres i el títol 'No es tan fácil morir de amor' i la novel·la versa sobre una dona de mitjana edat pertanyent a l'alta societat sevillana que trenca el seu matrimoni buit amb un marquès i una relació amb un home més jove que ella li condueix a un procés d'alliberament personal.
L'escriptor ha assegurat, en rebre el premi, que 'Vera, una historia de amor' és una novel·la d'amor "en totes les direccions", i ha explicat que també és un camí cap a la llibertat, en el qual s'ha de perdre la por a equivocar-se.
El guanyador del Planeta 2025 ha dit que prefereix que li llegeixi quanta més gent millor, i ha dit que considerar diferents qualitat i comercial és "faltar-li el respecte a la gent", aquesta gent de la qual també viuen els polítics.
Ha dit que al marge d'aparèixer en la televisió escriu i ha afegit: "Soc el que escric i a escriure li dec tot el que soc".
Ha afirmat que és impossible arribar a guanyar un guardó com el Planeta sol, i ha agraït a la seva editora, els seus pares, els seus fills i a la seva dona, Núria Roca.
L'escriptor va signar junt amb Roca 'Para Ana, de tu muerto' i 'Lo inevitable del amor', en 2017 va publicar la seva primera novel·la en solitari, 'Parece mentira', en 2019 va rebre el Premi Primavera de novel·la amb 'Candela' i en 2021 va publicar 'Delparaíso'.
El Premi Planeta 2025 ha rebut 1.320 originals, rècord de participació en un any en el qual s'ha habilitat la possibilitat d'enviar els originals a través d'un formulari en la web del guardó.
El jurat d'aquesta edició ha estat integrat per José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas i la directora d'Editorial Planeta, Belén López, com a secretària amb vot.