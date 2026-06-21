Jordi Martí serà l'alcaldable de Junts a Barcelona en guanyar les primàries amb un 40,29%

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
"El nostre objectiu és guanyar les eleccions. Fa 3 anys vam guanyar les eleccions"
BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, serà l'alcaldable del partit a Barcelona en guanyar les eleccions primàries amb 253 vots (40,29%), ha anunciat el partit aquest diumenge.
S'enfrontava a la diputada del Congrés Pilar Calvo, que ha quedat segona amb 184 vots (29,30%), seguida de l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, amb 117 (18,63%), i de la secretària primera de la Mesa del Parlament i diputada, Glòria Freixa, amb 70 (11,15%).
PARTICIPACIÓ DEL 67,24%
El cens d'aquestes primàries era de 934 persones, n'hi han participat 628 (67,24%) i hi ha hagut 4 vots en blanc (0,63%).
Aquest diumenge per la tarda s'ha donat a conèixer la proclamació provisional del candidat però serà definitiva dimarts, una vegada resolts els possibles recursos.
JORDI MARTÍ: "TOTS"
Martí ha dit en roda de premsa que està molt satisfet de la campanya que han fet "tots" i ha donat les gràcies a tots els nivells de Junts implicats en les primàries, inclosos els altres candidats.
Ha augurat que aquest diumenge comença el compte enrere per liderar l'Ajuntament, i per això ha demanat que "tots" remin des d'ara en la mateixa direcció.
També ha explicat que "no ha estat fàcil donar aquest pas", però que ha vist un bon equip en el partit.
"El nostre objectiu és guanyar les eleccions. Fa 3 anys vam guanyar les eleccions a Barcelona": ho ha atribuït a que Junts ha trepitjat el territori i s'ha guanyat credibilitat, i Martí ha fet un agraïment especial a l'exalcalde Xavier Trias.
A més ha destacat aquestes primàries tenint en compte que altres partits han "contraprogramat" a Junts pensant a anunciar també ara quins seran els seus alcaldables.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que aquestes primàries han estat "absolutament exemplars" i no una formalitat sinó un exercici de radicalitat democràtica, i que per això tot el partit recolza Martí com a alcaldable.
EL SEU PERFIL
Martí va ser el primer a aconseguir els avals per concórrer a les primàries, i amb aquest resultat es reflecteix el seu control de la federació de Barcelona després d'una campanya en què ha tret pit de la feina feta i de l'herència rebuda de Trias.
De fet, Trias el va nomenar successor quan va deixar el consistori a mitjan 2024 i li ha mostrat públicament el seu recolzament en reiterades ocasions, deixant clar des d'un inici que volia que fos el candidat.
Martí, però, no tenia el suport de la direcció del partit de Carles Puigdemont (que apostava pel portaveu de Junts, Josep Rius) i, malgrat els intents per dissuadir-lo, no va voler fer un pas enrere i va mantenir la seva candidatura.
Rius sí hi va acabar renunciant i va ser aleshores quan es van obrir les portes a que altres noms poguessin presentar-se, com va ser el cas de Calvo, Freixa i Cuevillas, i es va forçar així la convocatòria de primàries.