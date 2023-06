AMP.- La JEC desestima el recurs de Vox a Barcelona sobre l'escrutini de les municipals

Vox descarta la via judicial i l'Ajuntament podrà constituir-se dissabte



La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimat el recurs de Vox contra l'acord de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Barcelona sobre la reclamació del partit contra el resultat de l'escrutini, i per això demanava repetir-ho, informa aquest dimecres el TSJC.

Vox va recórrer el recompte final en considerar que es van incloure entre les paperetes anul·lades algunes que eren vàlides de la seva candidatura perquè va presentar dues paperetes: una amb un requadre en el logotip i una altra sense requadre (ambdues validades per la JEZ), i per això va demanar obrir els sobres de tots els vots nuls (6.402).

Després de pronunciar-se la JEC, Vox ha descartat aquest mateix dimecres en un comunicat emprendre accions judicials contra el recompte, per la qual cosa el nou consistori de l'Ajuntament de Barcelona podrà constituir-se dissabte, com estava previst.

La JEC no veu prou motius per repetir l'escrutini ni "la més mínima acreditació del que considera que són invalidacions de vots a la seva formació per causa del format de la papereta que, en tot cas, va tenir per causa la doble homologació sol·licitada per aquesta formació".

A més, considera que "la hipotètica possibilitat d'aconseguir la xifra no menyspreable de 1.500 vots no és causa suficient com per modificar el procediment establert en la Loreg".

Vox havia al·legat que "el perjudici causat és majúscul, atès que es troba a aproximadament 1.500 vots de l'obtenció del tercer regidor a l'Ajuntament", i els vots que s'han considerat nuls van ser 6.402.