Indra compra a Redeia el 89,68% d'Hispasat per 725 milions d'euros

El preu suposa una rebaixa del 23,6% davant dels 949 milions que va pagar Redeia a Abertis per adquirir el 89,68% d'Hispasat

MADRID, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

Indra ha adquirit el 89,68% d'Hispasat, l'operador de serveis satel·litaris de Redeia, per 725 milions d'euros, segons ha informat la companyia a través de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la nit d'aquest divendres.

"Indra ha subscrit un acord amb Redeia Corporació per a l'adquisició del 89,68% del capital social d'Hispasat, operador i proveïdor de serveis per satèl·lit, per un import de 725 milions d'euros", assenyala el comunicat remès a la CNMV.

D'aquesta manera, Indra ha adquirit la totalitat de la participació de Redeia en Hispasat, mentre que el 10,32% restant segueix en mans, d'una banda, de la Societat Estatal de Partipaciones Industrials (SEPI), que posseeix el 7,41% del capital, i del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI), que ostenta el 2,91%.

En aquest sentit, cal destacar que la SEPI (que posseeix el 28% d'Indra i el 20% de Redeia) és una entitat adscrita al Ministeri d'Hisenda i que el CDTI depèn del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

"Indra ha assegurat el finançament per un total de 700 milions d'euros, estant previst que la resta de l'import sigui cobert amb càrrec a caixa existent. L'operació està subjecta al compliment de determinades condicions suspensives, de caràcter essencialment regulatori, tant a Espanya com en altres jurisdiccions", afegeix el comunicat d'Indra en la CNMV.

L'operació també està subjecta a l'aprovació per la junta general d'accionistes d'Indra, així com a l'execució de determinats acords perquè Indra consolidi comptablement Hisdesat, l'operador de serveis governamentals per satèl·lit a les àrees de defensa, seguretat, intel·ligència i afers exteriors.

En aquest context, Redeia ha remès a la CNMV un altre comunicat en el qual detalla que el seu consell d'administració va aprovar l'operació després de l'informe favorable de la comissió d'auditoria i amb l'abstenció dels consellers dominicals nomenats a proposta de la SEPI.

Redeia (abans Xarxa Elèctrica) va adquirir el 89,68% d'Hispasat a Abertis el 2019 per 949 milions d'euros en el marc del seu pla estratègic 2018-2022 i amb l'objectiu de convertir la companyia en un gestor d'infraestructures tant elèctriques com de telecomunicacions.

No obstant això, l'informe de la comissió d'auditoria de Redeia sobre la venda d'Hispasat a Indra recull que l'estratègia de l'empresa se centra actualment en l'activitat regulada de Xarxa Elèctrica d'Espanya "amb l'objectiu de desplegar i posar en servei la infraestructura elèctrica recollida en la futura planificació 2025-2030, garantint el compliment dels objectius de política energètica recollits en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC)".

El document també apunta que la venda del 89,68% d'Hispasat a Indra permetrà a Redeia "reforçar la seva capacitat financera i millorar el perfil de risc del seu 'ràting' creditici" per desenvolupar el seu proper pla estratègic, "el focus principal del qual serà impulsar la transició energètica a Espanya amb l'execució d'un volum d'inversions sense precedents entre 2025 i 2030".

En aquest context, els 725 milions d'euros pels quals Indra adquirirà gairebé el 90% d'Hispasat suposen una rebaixa del 23,6% en comparació dels 949 milions d'euros que va pagar Xarxa Elèctrica a Abertis en 2019.

"La companyia ha analitzat el preu recollit en l'oferta vinculant utilitzant, entre altres, els mètodes de valoració mitjançant el descompte de fluxs de caixa, múltiples de valoració de societats cotitzades comparables, múltiples d'operacions semblants de mercat en la indústria satel·litària i informes de mercat elaborats per externs especialitzats en la indústria satel·litària i, després de l'anàlisi, considera que el preu de l'oferta vinculant és raonable en termes de mercat", afegeix el document.

La possible compra d'Hispasat per part d'Indra porta sobre la taula des que l'empresa de tecnologia i defensa va llançar al març de l'any passat el seu pla estratègic, que apostava, entre altres qüestions, per tenir presència en el sector aeroespacial.

En aquest sentit, un dels principals obstacles amb els quals es va trobar l'operació en els últims mesos va estar lligat al preu de l'operació.

"Després de l'anàlisi realitzada, aquesta comissió considera que (...) es tracta d'una operació justa i raonable des del punt de vista de la societat, que no perjudica l'interès d'altres accionistes i que es va a realitzar d'acord amb l'interès social de la societat, amb transparència i equitat i amb subjecció a la normativa aplicable", agrega el document presentat per Redeia.

Així mateix, l'informe aprofundeix que en l'acord no s'han establert condicions econòmiques o d'un altre tipus més favorables que les que es reconeixerien a un tercer "en circumstàncies substancialment equivalents", així com que Indra tampoc es beneficia de condicions que puguin suposar un "tracte de favor" per la seva condició de part vinculada a Redeia.

PRIMERA GRAN OPERACIÓ DE LA 'ERA ESCRIBANO'

En aquest context, cal recordar que l'actual president d'Indra, Ángel Escribano, porta en el càrrec des del passat 19 de gener, quan va prendre el relleu de Marc Murtra, que es va convertir en el primer executiu de Telefónica després que el Govern central forcés la dimissió, a través de la SEPI, de José María Álvarez-Pallete.

D'aquesta manera, l'adquisició de gairebé el 90% d'Hispasat es converteix en la primera gran operació d'Indra des que Escribano va assumir el comandament.

En aquesta línia, Escribano va assegurar aquesta mateixa setmana en una entrevista amb Europa Press que la seva intenció és, en primer lloc, complir amb el pla estratègic de la companyia i "intentar fer-ho més ambiciós" perquè "els temps quadren" i tenen "molta confiança" en el full de ruta presentat al març de l'any passat.

"Anem a intentar fer-ho més ambiciós. O una mica més ambiciós, perquè els temps quadren perquè pogués ser una espurna més ambiciós, però, per descomptat, des de la modèstia sempre i des de la calma de dir, aquest és el pla que tenim i tant de bo ens surti millor", va subratllar.