ERC arriba a un preacord per entrar al govern de Collboni, que consultarà a la militància

Contempla que els republicans gestionin àrees com Promoció Econòmica i Drets Socials



BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha aconseguit un preacord amb el govern socialista de Jaume Collboni per a "un programa de govern conjunt i progressista", acompanyat d'un principi d'acord per a la nova composició de l'executiu, que consultarà a la militància en els propers dies.

Així ho ha anunciat la Federació d'ERC Barcelona en un comunicat aquest dimarts després d'una reunió de l'executiva de la federació, que ha durat de les 19 fins a les 23 hores aproximadament.

En aquesta reunió han decidit sotmetre a votació de la militància la incorporació d'ERC al govern municipal de Collboni després d'aquest principi d'acord, que se sotmetrà a debat i a validació "en els propers dies".

El principi d'acord contempla que ERC gestioni àrees com la de Promoció Econòmica, Drets Socials, Turisme, Joventut, Llengua Catalana, Projecció de Ciutat, Gent Gran y Qualitat Urbana.

NEGOCIACIONS REPRESES DESPRÉS DE LES ELECCIONS

ERC i PSC van iniciar fa "uns mesos" les converses per explorar un possible acord per governar a Barcelona i, amb aquesta possibilitat en l'horitzó, els republicans van organitzar diverses trobades i debats en casals on la militància va debatre sobre el diagnòstic actual de la ciutat i l'estratègia municipal de futur.

Els republicans afirmen que ha estat "un procés amb resultats positius i que ha confeccionat un sentit compartit entre totes les sensibilitats del partit a la ciutat" sobre el rumb que havia de prendre l'organització i el grup municipal.

Defensen que "ERC ha estat sempre per parlar de la ciutat i del model que ha de tenir Barcelona" i que per això va prioritzar la negociació d'un acord de Pressupostos que influís en la governació de la ciutat i que reflectís el que ERC vulgues para Barcelona.

ERC i PSC van reprendre les converses una vegada passades les eleccions catalanes del 12 de maig i les europees del 9 de juny, que han desencadenat en aquest preacord.